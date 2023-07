Cyberpunk 2077: le strade di Night City prendono vita con Superpopulation e 100 mod

In vista della sempre più vicina versione 2.0 di Cyberpunk 2077, lo youtuber Digital Dreams ha provato a mettere in mostra il lato next gen del GDR sci-fi di CD Projekt sfruttando l'enorme potenza di elaborazione del suo PC gaming equipaggiato con una fiammante GPU GeForce RTX 4090.

L'ormai noto creatore di contenuti ha poi attinto alla sconfinata libreria di espansioni fan made di CP2077 per implementare oltre cento mod, ivi compreso il DLC amatoriale Superpopulation sviluppato da MrCato.

Attraverso Superpopulation, il programmatore indipendente ha reso 'più vive' le strade di Night City aumentando in maniera sensibile il numero dei pedoni, non prima però di ottimizzarne il sistema di spawn per non gravare eccessivamente su CPU, GPU e memoria. Grazie alla potenza computazionale del suo PC gaming, Digital Dreams si è poi servito del DLSS 3 per restituire a schermo un'esperienza grafica 4K/60fps ai limiti del fotorealismo, con tanto di riflessi e illuminazione gestiti in Path Tracing.

Non ci credete? Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il resoconto a firma di Giuseppe Arace della nostra prova con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, l'espansione destinata ad approdare il 29 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.