Cyberpunk 2077 e Street Story: le particolari quest saranno oltre settanta

Nonostante il recente posticipo, Cyberpunk 2077 resta uno dei titoli più attesi del 2020 nella community videoludica, ansiosa di vedere la nuova creatura del team di sviluppo di The Witcher 3: Wild Hunt.

Recentemente, un'intervista concessa da John Mamais, membro della software house polacca, ha offerto un'interessante occasione per apprendere alcuni dettagli su quelle che saranno le caratteristiche della produzione. Tra gli argomenti affrontati troviamo le Street Story, una dei quattro tipi di quest presenti in Cyberpunk 2077. Nel settembre 2019, queste erano state presentate come un metodo per il protagonista di accrescere la propria "popolarità" nel mondo di gioco e paragonate alle attività di caccia dei mostri compiute da Geralt in The Witcher 3.

Ora, emergono ulteriori dettagli sull'argomento. In particolare, John Mamais ha specificato che le Streeet Story consentiranno ai giocatori di esplorare l'universo di Night City e di far progredire di livello il proprio personaggio. Queste quest includeranno una componente narrativa, che tuttavia raramente includerà la presenza di, ad esempio, sequenza cinematiche. Queste quest minori, specifica infine il membro di CD Projekt RED, dovrebbero essere circa 75 in totale.



