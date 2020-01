Cyberpunk 2077: lo studio polacco QLOC affianca CD Projekt nello sviluppo!

La notizia del posticipo di Cyberpunk 2077 sta ancora facendo discutere la comunità di videogiocatori, che attendono fin dal 2012 la possibilità di poter mettere le mani sul titolo.

È evidente che sviluppare un gioco ambizioso come Cyberpunk 2077 non è affatto semplice, pertanto i ragazzi di CD Project RED, oltre a rinviare la sua uscita per avere maggior tempo a disposizione per perfezionare il prodotto, hanno anche ingaggiato QLOC, team già famoso per aver realizzato, tra gli altri, Dark Souls Remastered, Tales of Vesperia: Definitive Edition, Ni no Kuni: La Minaccia della Strega cinerea Remastered, il porting di Yakuza Kiwami 2 per PC e la conversione per Nintendo Switch di Hellblade: Senua's Sacrifice.

Il team polacco con sede a Varsavia fornirà supporto a CD Project RED durante i rimanenti mesi di sviluppo (non è noto su quali parti del progetto dovrà lavorare) e si occuperà del controllo di qualità e del testing. Nel comunicato ufficiale diramato per l'occasione, i vertici di QLOC hanno confessato di essere incredibilmente emozionati, oltre che riconoscenti nei confronti di CD Project RED, per l'opportunità che gli è stata concessa, e che utilizzeranno tutto il loro know-how acquisito nel corso degli anni per rendere l'esperienza di gioco "grandiosa". Riuscirà il contributo dello studio ad ridurre il quantitativo di straordinari e crunch già previsti?

Ricordiamo che Cyberpunk 2077, inizialmente previsto per il 16 aprile, è ora atteso per il 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. La data di lancio per Google Stadia non è ancora stata resa nota.