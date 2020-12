Cyberpunk 2077 è un successo per la critica: ecco i voti delle recensioni

Come avrete sicuramente notato nel corso del tardo pomeriggio, l'embargo per le recensioni di Cyberpunk 2077 è finalmente scaduto e le principali testate videoludiche internazionali hanno dato un giudizio sull'atteso titolo CD Projekt RED.

Nella nostra recensione di Cyberpunk 2077 a cura di Alessandro Bruni il gioco si è guadagnato un ottimo 9 su 10, allontanandosi dal perfect score per via della presenza di alcune imperfezioni nel gameplay e nella presenza diffusa di bug piuttosto fastidiosi. Anche gli altri recensori hanno assegnato voti tendenzialmente alti, permettendo al gioco di vantare sulla pagina Metacritic una media di 91 punti su 100.

Ecco di seguito alcuni dei voti ricevuti da Cyberpunk 2077 nelle recensioni:

VG247.com - 100/100

IGN Japan - 100/100

Digital Spy - 100/100

Stevivor - 95/100

Gamersky - 91/100

IGN USA - 90/100

RPG Site - 90/100

Millenium - 85/100

Screen Rant - 80/100

Trusted Reviews - 80/100

PC Gamer - 78/100

GamesSpot - 70/100

GamesBeat - 60/100

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, in arrivo ufficialmente il prossimo giovedì 10 dicembre 2020, vi ricordiamo che i modder hanno confermato che si metteranno al lavoro su Cyberpunk 2077 proprio come hanno fatto negli ultimi anni con The Witcher 3: Wild Hunt.