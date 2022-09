Cyberpunk 2077 supera Elden Ring come titolo più giocato su Steam

Sullo sfondo delle discussioni sull'arrivo di Cyberpunk 2077 sui servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Game Pass, il titolo targato CD Projekt RED è tornato a far parlare dei sé dopo un nuovo traguardo raggiunto su PC.

Come riportato anche dai colleghi di Twistedvoxel, Cybperunk 2077 è diventato nelle ultime ore il titolo più giocato su Steam, battendo persino Elden Ring. Il gioco di ruolo di CD Projekt Red ha infatti raggiunto quota 40.831 giocatori, rispetto ai 30.927 registrati dal videogioco di FromSoftware.

Tutto ciò avviene poco dopo la pubblicazione della patch 1.6 di Cyberpunk 2077, la quale ha introdotto, tra le altre cose, un sistema di Trasmog per gli abiti, 6 nuovi contratti e la progressione multipiattaforma. Il pacchetto è stato inoltre accompagnato dall'annuncio della nuova espansione Phantom Liberty.

Ma l'azienda polacca ha già lo sguardo rivolto verso il futuro di Cyberpunk 2077. In occasione dell'ultimo Night City Wire, infatti, il game director del gioco, Gabe Amatangelo, ha rivelato che il team di sviluppo sta lavorando a diversi aspetti del gioco, tra cui una completa revisione della polizia, che verrà aggiornata con una AI più profonda, accompagnata da ulteriori novità relative al gunplay e al funzionamento dei veicoli.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per PC e console.