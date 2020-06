Cyberpunk 2077 supporterà NVIDIA DLSS 2.0; nuovi dettagli sul Ray-Tracing

Dopo averci mostrato un nuovo trailer di Cyberpunk 2077, presentato la funzione Braindance e annunciato l'anime Cyberpunk: Edgerunners, CD Projekt RED, in collaborazione con NVIDIA, ci ha anche svelato nuove informazioni di natura tecnica.

Tanto per cominciare, è stato confermato che Cyberpunk 2077 supporterà NVDIA DLSS 2.0 su PC. Per chi non lo sapesse, si tratta di una la tecnologia di Super Sampling basata sul Deep Learning tramite IA che consente di migliorare le prestazioni di un videogioco mantenendo un'elevata qualità grafica. Una tecnologia del genere ben si sposa con il Ray-Tracing, che pure verrà supportato appieno da Cyberpunk 2077.

Non a caso, CD Projekt RED e NVIDIA hanno colto l'occasione per svelare tutte le funzioni garantite dall'implementazione del Ray-Tracing sulle schede della serie RTX: parliamo di tecnologie come la Ray-traced ambient occlusion, la Ray-traced diffuse illumination, le Ray-traced reflections e le Ray-traced shadows. In sostanza, a beneficiarne saranno l'occlusione ambientale, l'illuminazione, le ombre e i riflessi, a tutto vantaggio del fotorealismo. Sia NVIDIA DLSS 2.0 che il Ray-Tracing saranno disponibili fin dal lancio di Cyberpunk 2077, fissato per il 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

