Cyberpunk 2077 supporterà la VR? Una foto scatena il rumor

Prendete quello che stiamo riportando con le dovute precauzioni ma sembra che la pedana per la realtà virtuale KAT Walk Mini sia stata avvisata all'evento di presentazione di Cyberpunk 2077 in Cina. Il gioco di CD Projekt RED potrebbe supportare la VR?

E' difficile dirlo, KAT Walk Mini è una pedana che consente di amplificare la sensazione di libertà con la realtà virtuale, un accessorio non per tutti in vendita a circa 3.000 dollari e compatibile con i principali visori VR per PC e già funzionante con Resident Evil 7 Biohazard, The Elder Scrolls V Skyrim VR, DOOM VFR, Fallout 4 VR e tanti altri.

Proprio la presenza delle pedane KAT Walk Mini ha portato molti a ipotizzare la possibile presenza del supporto VR per Cyberpunk 2077 e addirittura a vedere quest'ultima come possibile motivo del rinvio da settembre a novembre, ipotesi affascinante ma decisamente improbabile.

In tutti questi anni il supporto VR non è mai stato menzionato apertamente e non è escluso che CD Projekt RED abbia effettivamente portato a termine alcuni esperimenti ma sicuramente nulla a che vedere questo con l'ulteriore rinvio della data di uscita. Il team ha bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto, Cyberpunk 2077 è atteso ora per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, al lancio su PS5 e Xbox Series X, in seguito anche su Google Stadia. Anche noi abbiamo provato il gioco e giovedì 25 giugno vi racconteremo tutto su Cyberpunk 2077, restate sintonizzati su queste pagine.