Cyberpunk 2077: il supporto post lancio è finito, ma non si escludono sorprese

Intervistato dal canale Friends Per Second, il game director di Cyberpunk 2077 Gabe Amatangelo conferma che il supporto post lancio è terminato con l'aggiornamento 2.1... nonostante questo, non si escludono piccole sorprese per il futuro.

I team di CD Projekt RED sono ora al lavoro su The Witcher Polaris e Cyberpunk Orion, tuttavia Amatangelo non chiude la porta a nuovi contenuti per Cyberpunk 2077.

"Qualcosina potrebbe arrivare in futuro. Siamo focalizzati su nuovi progetti ma se si dovesse presentare l'occasione e se lo studio avrà ancora voglia di lavorare su Cyberpunk 2077, perché no. Ma in ogni caso non aspettatevi niente di grosso, questo è certo."

Dunque nessuna nuova grande espansione e nessun DLC mastodontico in arrivo, ma chissà che non ci sia la possibilità di vedere nuovi contenuti di piccole dimensioni. Il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 è concluso ma lo studio continuerà a pubblicare patch di manutenzione se necessario, con correzioni di bug e glitch in caso di problemi tecnici importanti.

Sono stati anni importanti questi per CD Projekt RED, con Cyberpunk 2077 lanciato a dicembre 2020 e affossato dalla critica, lo studio si è però messo al lavoro per risollevare la situazione riuscendo a trasformare un gioco criticatissimo in un grande successo commerciale.

