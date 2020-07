Cyberpunk 2077: svelata la costosa statua del Trauma Team

Sebbene manchino ancora svariati mesi all'uscita di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED sta dedicando grande attenzione al merchandise del gioco, il quale si prepara a ricevere anche una costosissima statua del Trauma Team.

La squadra di medici armata di fucili d'assalto che abbiamo visto nella parte finale del primo trailer di gameplay del gioco sta infatti per trasformarsi in una statua da collezione. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando il Trauma Team è una squadra di soccorso molto costosa e pronta a salvare nel più breve tempo possibile qualsiasi "VIP" ne abbia bisogno, purché disponga di abbastanza crediti. L'oggetto, alto circa 40 centimetri e realizzato in polystone, ha un prezzo di ben 310 euro ai quali vanno aggiunte le spese di spedizione ed è già disponibile al preorder sulla versione europea dello store ufficiale di CD Projekt RED.

Al momento non è stata ancora annunciata la data d'uscita del prodotto ma si presume sia in arrivo giusto in tempo per il debutto di Cyberpunk 2077, previsto per il prossimo 19 novembre 2020, così da essere affiancata alla statua presente nella Collector's Edition con protagonista V in sella alla sua moto.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio dell'oggetto da collezione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche le nuove immagini di Santo Domingo, una delle aree della Night City di Cyberpunk 2077.