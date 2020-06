Cyberpunk 2077: svelata la data d'uscita dei primi hands on

Cogliendo l'occasione per scusarsi dell'ulteriore rinvio di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha pubblicato un lungo post sulla propria pagina ufficiale Facebook confermando che a breve potremo leggere le prime anteprime del gameplay del gioco.

Ecco di seguito il messaggio in questione:

"In questa settimana, giornalisti in tutto il mondo inizieranno a provare il gioco. Non vediamo l’ora (e siamo nervosi allo stesso tempo) di assistere alle loro reazioni, sentire le loro opinioni assieme alle vostre quando pubblicheranno le loro anteprime dopo Night City Wire il 25 giugno. Speriamo che contribuiscano a ridurre una parte di fame del gioco mentre lavoriamo duramente per rifinirlo in vista del lancio di novembre."

Sembra quindi che sia solo questione di tempo prima che i giornalisti di tutto il mondo possano finalmente mettere le mani sul gioco e provarlo per la prima volta in assoluto, per poi fornirci le loro impressioni il prossimo giovedì 25 giugno 2020. Pare infatti che gli articoli siano in arrivo subito dopo la conclusione del Night City Wire, ovvero l'evento in diretta streaming durante il quale assisteremo ad una nuova presentazione.

A questo proposito, vi ricordiamo che seguiremo l'evento sul canale Twitch di Everyeye e, come potete vedere qui sotto nel post del Fossa, pare sia prevista più di una sorpresa.

Vi ricordiamo che la nuova data d'uscita del gioco è ora fissata al prossimo 19 novembre 2020 e, secondo molti appassionati, questa nuova data potrebbe coincidere o avvenire a ridosso del lancio delle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.