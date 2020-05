Cyberpunk 2077: svelati i nuovi Funko POP, c'è anche Johnny Silverhand

Nel corso del pomeriggio il sito ufficiale di Funko, la celebre azienda produttrice di oggetti da collezione, ha svelato le immagini dei POP ispirati ai personaggi di Cyberpunk 2077 e in arrivo prossimamente sugli scaffali di tutti i negozi.

La linea di Funko POP vanterà inizialmente sei diversi personaggi tra i quali troviamo il protagonista V in versione maschile, V in versione femminile, Takemura, Johnny Silverhand con occhiali da sole e armato di doppia pistola e Johhny Silverhand inginocchiato. A questi si aggiungerà anche un POP di V esclusivo, dal momento che gli occhi e le scarpe del personaggio si illumineranno al buio. Al momento è possibile procedere al preorder di questi oggetti da collezione presso la maggior parte di negozi di videogiochi e di store online con un'uscita prevista tra fine settembre ed inizio ottobre 2020. Non si sa ancora nulla, invece, dell'arrivo in Italia dell'edizione speciale di V che si illumina al buio, la quale potrebbe essere un'esclusiva di alcune catene in giro per il mondo.

In attesa che Funko sveli altri prodotti dedicati all'attesissimo titolo CD Projekt RED, vi invitiamo a dare uno sguardo a tutti i loghi delle gang della Night City di Cyberpunk 2077.