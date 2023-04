Cyberpunk 2077, lo sviluppo dei GDR è sempre più complesso. 'Andiamo contro un muro'

Mentre Cyberpunk 2077 continua a perfezionarsi con l'hotfix per PC e il mondo videoludico continua a chiedere a gran voce, oltre il DLC di Cyberpunk Phantom Liberty, nuovi GDR, in quel di CD Project Red emerge una voce fuori dal coro sulla deriva del game design avvenuto degli ultimi anni: "Stiamo correndo verso un fott**o muro e ci schianteremo".

Il tutto nasce in seno ad una discussione proveniente dal portale videoludico PC Gamer e incentrata sulla morte dell'RPG in salsa cinematografica. Le risposte dai membri dell'industria non sono certamente mancate, come visto dalle affermazioni di cui sopra riportate dal designer Pawel Sasko, che ha lavorato attivamente allo sviluppo di Cyberpunk 2077: "The Witcher 3 ha così tanti trick del ca***", spiega il quest designer dell'ultimo GDR di CD Project.

Come da egli stesso affermato e approfondito con alcuni esempi presenti all'interno della grande epopea ideata dalla software house dietro il già citato Cyberpunk 2077, "a volte c'è una scena di un tizio dietro un bar, ed è come sommerso fin sopra la vita dal terreno perché non avevamo animazioni. Quindi è semplicemente seduto lì, ma sembra perfettamente a posto". Al di là del singolo caso, le affermazioni pesanti, il quest designer ha voluto sottolineare la sempre più crescente complessità nello sviluppo del genere videoludico di riferimento, la quale inficia su moltissimi aspetti della programmazione.

Continuando con la sua disamina, infatti, egli dice che "Poi si guardi V di Cyberpunk. Niente tagli, schermate nere, siete V tutto il tempo". Il tutto "È diventato estremamente costoso". Ciò è dimostrato anche dalla crescente qualità tecnico-visiva della produzione di esperienze videoludiche: è recente, infatti, il caso della mod di Cyberpunk 2077 che sblocca il path tracing su GPU AMD e RTX Series 20 e 30, e non solo.