Cyberpunk 2077: lo sviluppo del gioco è iniziato ben prima del 2012?

Come sappiamo Cyberpunk 2077 è stato annunciato nel lontano 2012 con un concept teaser per poi sparire dai riflettori per molti anni, con la compagnia polacca impegnata nella crescita del franchise The Witcher. Riemerge ora un vecchio video con alcune interessanti dichiarazioni di Marcin Iwiński, CEO di CD Projekt RED.

Durante la CD Projekt RED Summer Conference del 30 maggio 2012, Iwiński parlò apertamente di quello che sarebbe poi diventato Cyberpunk 2077: "fino a due anni fa avevamo un solo team, adesso ne abbiamo due, formati da veterani di The Witcher e The Witcher 2. Questi ragazzi hanno passato tantissimo tempo a lavorare su questo nuovo progetto, un RPG AAA di grande spessore", il riferimento era ovviamente all'appena annunciato Cyberpunk 2077 mentre The Witcher 3 Wild Hunt non era ancora noto al grande pubblico, seppur già in fase di sviluppo.

Non è chiaro quando lo sviluppo di Cyberpunk 2077 sia effettivamente partito, con ogni probabilità i primi approcci al progetto risalgono al 2010 o 2011, la compagnia polacca ha poi ammesso più volte di aver messo il progetto in stand-by per dedicarsi interamente a The Witcher 3, per poi riprendere i lavori a ritmi serrati nel 2015/2016.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 17 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, nessuna conferma riguardo una possibile uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X.