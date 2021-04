Cyberpunk 2077 e tagli al gameplay: una mod ripristina il Wall Running

I modder di Cyberpunk 2077 stanno creando un'espansione fan made incentrata sul Wall Running, una funzionalità di gameplay a cui CD Projekt lavorava nel 2018, salvo poi decidere di tagliarla dai contenuti della versione finale del GDR sci-fi.

Il sistema della Corsa sui Muri ideato dal modder Saturne si attiva compiendo un doppio salto (attivabile solo dopo aver acquisito il relativo innesto "ufficiale") su qualsiasi parete della megalopoli di Night City.

Pur essendo ancora in pieno sviluppo, specie per quanto concerne le animazioni, la mod di Saturne apre già delle interessanti soluzioni di gameplay inedite per gli emuli di V: grazie al Wall Running si può infatti cogliere alla sprovvista un manipolo di nemici e sferrare letali attacchi con le armi a corto raggio, come le Lame da Mantide, per falciare gli avversari.

La mod che tenta di "ripristinare" la corsa sui muri, ad ogni modo, è solo l'ultima delle iniziative prese dalla community per rimpolpare di contenuti l'esperienza ruolistica e di gameplay del kolossal di CD Projekt: da pochi giorni, ad esempio, è disponibile la mod di Cyberpunk 2077 che ripristina quest scartate e V in versione E3. L'espansione fan made del Wall Running è disponibile sulle pagine di NexusMods, in calce alla notizia trovate il link per scaricarla gratuitamente con la versione PC di Cyberpunk 2077.