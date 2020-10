Cyberpunk 2077: ecco il teaser con Keanu Reeves trasmesso durante le finali NBA

CD Projekt RED vuole fare le cose in grande per promuovere il lancio di Cyberpunk 2077 e per questo ha scelto di mandare in onda un breve teaser/spot durante uno degli eventi più attesi di questo autunno, ovvero gara 1 delle Finali NBA.

La partita tra Los Angeles Lakers e Miami Heat è andata in onda la scorsa notte (non vi diremo il risultato, ovviamente), durante il break è stato trasmesso un teaser di Cyberpunk 2077 con protagonista Keanu Reeves, da sottolineare come la clip non includa sequenze inedite ma sia montata utilizzando esclusivamente spezzoni tratti da precedenti video gameplay e trailer.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre su PS4, PC, Xbox One e Google Stadia, fin dal day one il gioco sarà compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X, un corposo aggiornamento next-gen arriverà nei primi mesi del 2021, come dichiarato dallo studio polacco.

Lo sapevate? Johnny Silverhand avrà una statua da oltre 800 dollari alta oltre 50 centimetri con schermo LCD da 13 pollici e speaker audio inclusi nel diorama, un proprio e proprio oggetti da collezione prodotto da PureArts in tiratura limitata e destinato a diventare molto ricercato dai fan dell'attore.