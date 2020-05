Cyberpunk 2077: un teaser suggerisce l'arrivo dei primi hands on

Nonostante ci siano ormai state diverse presentazioni di Cyberpunk 2077, alla stampa internazionale non è mai stato concesso il piacere di provare con mano il gioco. Sembra però che le cose stiano per cambiare e nei prossimi giorni potremmo leggere i primi articoli con le impressioni sul titolo da parte di chi l'ha giocato.

A svelare questo particolare è stato un utente particolarmente attento di ResetEra, il quale ha analizzato un vecchio teaser in cui si svelava in maniera piuttosto eplicita che a giugno sarebbero arrivati i primi hands on. Se consideriamo che il prossimo 11 giugno 2020 ci sarà un evento digitale interamente dedicato all'attesissimo titolo CD Projekt RED, basta fare due conti per intuire come in corrispondenza di tale data il web possa subire un'invasione di articoli a tema. È quasi inutile dire che non vi è la certezza assoluta dell'arrivo di questi provati, dal momento che il teaser in questione risale all'inizio dell'anno corrente e l'emergenza Coronavirus potrebbe aver spinto l'azienda polacca a modificare i propri piani, magari limitandosi a mostrare in diretta un nuovo e lungo filmato di gameplay. In ogni caso mancano meno di due settimane per scoprirlo.

In attesa di scoprire di più, vi ricordiamo che potete recuperare l'episodio di Most Wanted dedicato proprio a Cyberpunk 2077 e durante il quale abbiamo ripercorso l'intera storia del titolo riguardando ogni singolo filmato ad oggi disponibile.