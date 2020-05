Cyberpunk 2077 prende vita nel teaser trailer del fan film Phoenix Program

Cyberpunk 2077 non è ancora arrivato sul mercato, ma sta già ispirando cineasti, cosplayer e artisti di tutto il mondo. Alcune opere ci hanno lasciato senza parole, come quella a cui sta dando form lo studio di produzione T7pro, ovvero un fan film intitolato Phoenix Program.

Nelle scorse ore è apparso su YouTube il teaser trailer del Fan Film Phoenix Program, ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077. L'opera è scritta e diretta da Vi-Dan Tran, un membro ufficiale dello stunt team di Jackie Chan e che ha all'attivo la partecipazione a pellicole del calibro di 6 Underground, Dune e Marvel Shang Chi. Ad interpretare Johnny Silverhand - che nel gioco ha il volto e la voce di Keanu Reeves - è Ben Bergmann aka Maul Cosplay, già noto per i suoi cosplay di Snake di Metal Gear Solid V, Geralt di Rivia di The Witcher 3 e V di Cyberpunk 2077, oltre che testimonial ufficiale di CD Projekt RED.

Gli autori ci fanno sapere che al completamento del fan film manca ancora un po' di tempo, poiché a causa dell'emergenza Coronavirus sono stati costretti ad interrompere le riprese. In compenso, ci hanno dato un assaggio del loro lavoro con lo stupendo teaser trailer che potete ammirare in cima a questa notizia. La produzione sembra essere di altissimo livello, e le persone coinvolte - tra produttori, attori, comparse, stuntman, tecnici, costumisti e altro ancora - sono centinaia. Cosa ve ne pare? Noi non vediamo l'ora di vedere il lavoro completo!

A proposito di Cyberpunk 2077, il suo arrivo è fissato per il prossimo 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'uscita è fissata anche su Google Stadia, ma non è ancora chiaro se sarà in contemporanea con le altre. Nell'attesa, potete fare la conoscenza di tutte le gang di Cyberpunk 2077.