Cyberpunk 2077 in terza persona: possibile grazie a una Mod

Mentre si attendono notizie in merito alla pubblicazione dei primi DLC gratis di Cyberpunk 2077, prosegue il lavoro appassionato della community sul titolo.

I giocatori PC, in particolari, stanno elaborando un notevole numero di Mod dedicate, volte ad arricchire o modificare l'esperienza proposta da CD Projekt RED. In particolare, molti utenti si sono concentrati sulla modifica della visuale proposta dall'epopea dislocata tra le strade di Night City. Come molti ricorderanno, l'annuncio che Cyberpunk 2077 avrebbe usufruito esclusivamente di una visuale in prima persona aveva deluso parte del pubblico, che - per differenti ragioni - avrebbe preferito vivere il titolo in terza persona.

Ebbene, ora l'opzione è disponibile, sebbene soltanto su PC. La sempre attiva community dei Modder ha infatti dato vita a una creazione in grado di convertire l'ambizioso RPG in un'avventura in terza persona. La Mod creata da Jelle Bakker consente ai giocatori di soddisfare questo desiderio, ma è bene sottolineare che si tratta ancora di una produzione work-in-progress. Le animazioni del protagonista in terza persona sollevano ancora qualche problematica, così come il sistema di mira delle armi da fuoco. L'autrice ad ogni modo promette di continuare a lavorare sulla Mod, così da migliorarne le performance.



Nel frattempo, l'epopea di V continua a destare l'interesse di molteplici soggetti, incluso un designer Ferrari e McLaren, che si è divertito a proporre un'analisi del design futuristico delle auto di Cyberpunk 2077.