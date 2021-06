Cyberpunk 2077 in terza persona: trapela online il gameplay del prototipo del 2013

A stretto giro di posta dal leak delle video raccolte sui bug di Cyberpunk 2077 realizzate internamente da CD Projekt, in rete cominciano ad apparire dei frammenti di un trailer che, a quanto sembra, mostrerebbe le scene di gameplay in terza persona del prototipo del 2013 di Cyberpunk.

In base alle informazioni condivise da chi sta facendo circolare online questo filmato, le scene immortalate proverrebbero da una delle prime build di Cyberpunk 2077, con i test condotti dagli sviluppatori polacchi nella scelta dell'inquadratura, nella finalizzazione degli elementi dell'interfaccia e nella creazione del sistema di progressione tra dialoghi ed esplorazione open world.

I frammenti trapelati online non mostrano scene free roaming di Night City ma contribuiscono, se risultassero veritieri, a svelare l'aspetto originario dell'appartamento di V e l'approccio adottato da CD Projekt nel veicolare gli eventi della storia attraverso un sistema di dialoghi "classico" mutuato dai giochi di ruolo.

Non è chiaro se questo materiale provenga o meno dal codice sorgente di Cyberpunk 2077 finito in rete, anche se tutto lascia presagirlo. In attesa di ricevere un riscontro da parte dei diretti interessati e di scoprire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che di recente CD Projekt ha pubblicato la nuova Roadmap di Cyberpunk 2077 tra DLC update nextgen e patch.