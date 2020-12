Cyberpunk 2077 in terza persona? Una mod ci mostra come sarebbe

Mentre infuriano le polemiche per i problemi di lancio di Cyberpunk 2077 su console, che hanno portato al ritiro dal PlayStation Store e a un numero elevato di richieste di rimborso (anche su Xbox One), i giocatori PC si godono una versione del gioco di buona fattura, seppur non completamente esente da criticità.

I modder, dal canto loro, si sono già messi al lavoro, e mentre da un lato c'è qualcuno tenta di migliorare la resa visiva e il sistema di controllo, dall'altro c'è chi si sta impegnando per implementare la visuale in terza persona in Cyberpunk 2077. Se anche voi state bazzicando per Night City in questi giorni, allora sapete bene che la stragrande maggioranza dell'avventura si svolge in prima persona, e che la terza può essere utilizzata a propria discrezione solamente alla guida.

Vi siete chiesti come sarebbe l'intero gioco da una prospettiva alle spalle di V? Grazie al lavoro del modder Cineagle, possiamo farci un'idea ben precisa. Lo sviluppo della Third Person Camera od è ancora agli inizi, e per questo motivo non è ancora disponibile al download. C'è ancora del lavoro da fare sulle animazioni e sulla postura del personaggio, e l'efficacia delle visuale in combattimento è ancora tutta da provare. In ogni caso, il video allegato in cima a questa notizia merita senza dubbio la visione. D'altronde, è solo una questione di tempo prima che questa mod o altre analoghe vengano messe a disposizione di tutti.

Cosa ve ne pare? Ci giochereste in terza persona? Intanto, il gioco continua ad aggiornarsi: l'Hotfix 1.05 di Cyberpunk 2077 è disponibile su PS4, Xbox One e PC, ed è atteso su Stadia.