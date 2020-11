Cyberpunk 2077: un tester ha giocato per 175 ore e non ha ancora finito una Life Path!

Mentre CD Projekt festeggia l'incredibile popolarità del trailer di Cyberpunk 2077, un tester del kolossal sci-fi condivide la sua esperienza sui social per testimoniare l'eccezionale longevità del titolo ormai in procinto di essere lanciato su PC e console.

Il tester in questione è Lukasz Babiel, il capo del Team Qualità interno a CD Projekt RED. In un simpatico scambio di messaggi avuto di recente con i suoi follower su Twitter, Babiel si è ricollegato al meme "How it's started / How it's going" per mostrare il suo file di salvataggio e confermare di aver già trascorso la bellezza di 175 ore e 43 minuti nella dimensione fantascientifica di Night City!

Il membro del team QA di CD Projekt spiega di aver raggiunto questo enorme quantitativo di ore di gioco approcciandosi al titolo con lo spirito del "gamer hardcore completista": Babiel racconta infatti che "ho giocato a ritmo lento alla difficoltà più elevata e cercando di essere più furtivo possibile, saccheggiando tutto quello che trovavo nello scenario, utilizzando tutte le funzionalità che il titolo mi ha offerto e, insomma, prendendomi tutto il tempo necessario per gustarmelo appieno".

Lo stesso tester svela poi una funzione che si rivelerà particolarmente utile per chi scegliere di intraprendere più di una partita: sin dal lancio, infatti, il sistema di salvataggio mostrerà nella schermata iniziale anche la Life Path scelta in Cyberpunk 2077, dando così modo ai giocatori di capire quale percorso narrativo hanno intrapreso in origine per poter seguirne un altro nelle "run" successive.