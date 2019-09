Cyberpunk 2077 al TGS: Hideo Kojima s'innamora della moto e della cosplayer di V

In attesa di mostrarci il nuovo gameplay di Death Stranding, Hideo Kojima ha voluto fare gli onori di casa alla delegazione di CD Projekt accorsa a Tokyo per presenziare al TGS 2019. Il papà di Metal Gear ha così deciso di salire in sella alla moto sci-fi di Cyberpunk 2077 presente tra gli stand della fiera giapponese.

Non potendo assolutamente lasciarsi sfuggire l'occasione di ammirare l'incredibile riproduzione della moto che utilizzeremo ingame per divorare l'asfalto digitale di Night City, il buon Kojima ha tenuto compagnia ai presenti per scattare qualche foto insieme alla cosplayer di V e ai membri dello staff della software house polacca.

In calce alla notizia trovate il tweet di Kojima che ritrae il geniale sviluppatore e maestro della comunicazione giapponese alle prese con la moto del netrunner V e con la sua splendida controparte femminile. L'uscita di Death Stranding è prevista per l'8 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, invece, bisognerà attendere fino al 16 aprile del 2020 per esplorare le strade di Night City in occasione del lancio del prossimo kolossal fantascientifico di CD Projekt RED su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.