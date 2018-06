Cyberpunk 2077 e The Last of Us Part 2 i trailer più visti dell'E3: vediamo la classifica

Gamepur ha pubblicato una classifica con i trailer e i video gameplay dei giochi più visti durante l'E3 2018 di Los Angeles. In testa alla classifica troviamo Cyberpunk 2077, seguito da The Last of Us Part 2 e Fallout 76.

Di seguito riportiamo la classifica, indicando per ogni video il numero di visualizzazioni, il numero di like e il rapporto tra like e dislike.

Cyberpunk 2077: Official E3 2018 Trailer

7,560,343 views

278,903 likes

65.01 L/D

The Last of Us Part II: E3 2018 Gameplay Reveal Trailer

6,993,685 views

305,066 likes

13.97 L/D

Fallout 76 Trailer - E3 2018

6,393,192 views

111,349 likes

15.22 L/D

The Elder Scrolls VI - Official E3 Announcement Teaser

6,191,312 views

183,387 likes

64.62 L/D

Devil May Cry 5 - Announcement Trailer

5,355,146 views

133,879 likes

20.16 L/D

Halo Infinite - E3 2018 - Announcement Trailer

5,299,309 views

139,628 likes

26.37 L/D

FIFA 19 - Official Reveal Trailer with UEFA Champions League

5,099,193 views

185,351 likes

21.96 L/D

Death Stranding - E3 2018 4K Trailer

4,579,892 views

126,162 likes

27.56 L/D

Ghost of Tsushima - E3 2018 Gameplay Debut

4,241,590 views

102,531 likes

51.55 L/D

DOOM Eternal - Official E3 Teaser

3,953,890 views

58,826 likes

34.00 L/D

Marvel's Spider-Man - E3 2018 Showcase Demo Video

3,797,192 views

121,196 likes

82.95 L/D

Battlefield 5 Official Multiplayer Trailer

3,574,266 views

154,904 likes

6.15 L/D

Kingdom Hearts III - E3 2018 Frozen Trailer

3,440,871 views

75,147 likes

40.25 L/D

Nintendo @ E3 2018: Day 1

3,217,932 views

61,704 likes

16.78 L/D

E3 2018 PlayStation Showcase

3,205,698 views

57,705 likes

9.85 L/D

Anthem Official Cinematic Trailer

2,754,944 views

51,718 likes

8.55 L/D

Skyrim: Very Special Edition - Official E3 2018 Trailer

2,714,501 views

116,982 likes

69.22 L/D

Super Smash Bros. Ultimate - E3 2018

2,507,900 views

90,900 likes

53.79 L/D

Resident Evil 2 - E3 2018 PlayStation Showcase

2,391,317 views

66,847 likes

59.90 L/D

Kingdom Hearts III - E3 2018 Pirates of the Caribbean Trailer

2,378,906 views

58,045 likes

67.81 L/D

Qual è stato, invece, il vostro trailer preferito dell'E3 2018 di Los Angeles? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le Anteprime dei vari giochi mostrati alla fiera, tra cui quella dedicata a Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED.