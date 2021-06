Cyberpunk 2077, Witcher 3 e l'attacco a CD Projekt: i codici sorgente finiscono in rete

Come ormai noto, nel corso del mese di febbraio CD Projekt RED è stata vittima di un attacco hacker, in occasione del quale sono stati sottratti alla compagnia numerosi dati riservati.

Tra questi ultimi, hanno trovato spazio anche elementi correlati all'ultima produzione della software house, con il codice sorgente di Cyberpunk 2077 messo all'asta dai criminali informatici, insieme a quello di The Witcher 3: Wild Hunt. Stando a quanto riportato in rete nelle ultime ore, tuttavia, l'asta messa in scena sul dark web non sembra essere andata a buon fine, con il gruppo hacker che ha infine deciso di distribuire il materiale rubato direttamente in rete.

Nello specifico, il codice sorgente di Cyberpunk 2077 e quello di una non precisata versione di The Witcher 3: Wild Hunt con supporto a Ray Tracing starebbero trovando diffusione in forma di file protetti da password. Quest'ultima sarebbe distribuita dai pirati informatici a fronte di donazioni di almeno 10 dollari da parte degli acquirenti.



Al momento, non è chiaro se le forze dell'ordine siano già riuscite a identificare i colpevoli dell'attacco a CD Projekt RED. A febbraio, la software house aveva annunciato di non voler raggiungere un accordo con i responsabili per cercare di evitare la diffusione del materiale illegalmente trafugato.