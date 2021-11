Cyberpunk 2077 e The Witcher: CD Projekt introdurrà il multiplayer gradualmente

Oltre ad aver confermato che gli update next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 arriveranno entro il secondo trimestre del 2022, nel corso dell'ultimo incontro con i suoi investitori, CD Projekt RED ha confermato di voler introdurre delle funzionalità multiplayer online all'interno dei suoi due franchise.

Non ci sono ancora dettagli particolarmente specifici, con la casa polacca che si limita a dire che le funzionalità multiplayer saranno introdotte in modo graduale nel corso del tempo.

"Stiamo pianificando di aggiungere gradualmente delle funzionalità multiplayer in futuro per entrambi i franchise, incluso Cyberpunk. Non riveleremo quale franchise otterrà le prime funzionalità multiplayer, ma il primo tentativo sarà qualcosa da cui possiamo imparare e da lì ne aggiungeremo sempre di più. Quindi passo dopo passo vogliamo aprire le porte al multiplayer, ma lo faremo aggiungendo gradualmente le attività".

Come ricorderete, il programma originale di CD Projekt RED prevedeva il lancio di una modalità online stand-alone di Cyberpunk 2077, tuttavia lo studio ha rivisto i suoi piani decidendo di optare per un'integrazione progressiva all'interno dell'esperienza principale. Adam Kiciński, il presidente della compagnia, ha sottolineato che questi primi esperimenti con la componente multiplayer non distoglieranno l'attenzione dai grandi GDR tripla A single player e story driven.



I problemi derivati dal controverso debutto di Cyberpunk 2077 sono costati cari a CD Projekt, che ha visto i suoi profitti netti in diminuizione.