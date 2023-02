Cyberpunk 2077: dopo The Witcher 3 Next Gen, l'enorme mod HD Reworked arriva a Night City

Mentre proseguono i lavori sulla nuova versione della mod HD Reworked di The Witcher 3, lo sviluppatore indipendente HalkHogan conferma di essere al lavoro anche su un'analoga espansione fan made per Cyberpunk 2077.

In maniera non troppo dissimile dal lavoro svolto da HalkHogan sull'espansione amatoriale scelta da CD Projekt tra le tante mod integrate in The Witcher 3 Next Gen, Cyberpunk 2077 HD Reworked Project promette di rendere ancora più immersivo e realistico il comparto grafico del GDR sci-fi.

Anche in questo caso, infatti, il modder ha sfruttato un'IA Neurale per aumentare la qualità, la nitidezza e la risoluzione delle texture degli elementi architettonici e naturali più ricorrenti di Night City, pur mantenendo inalterato lo stile artistico e la visione originaria degli sviluppatori di CD Projekt.

Il video raffronto confezionato dal modder ci mostra gli indubbi benefici garantiti dall'utilizzo dei più moderni software per l'elaborazione grafica e l'upscaling basato su IA Neurale: dalle asperità dell'asfalto alla segnaletica che imperla il paesaggio urbano di Night City, ogni singola superficie 'trattata in HD' da HalkHogan viene esaltata dall'adozione di texture con un livello di definizione e dettaglio così elevato.

I lavori sull'espansione fan made HD Reworked di Cyberpunk 2077, ad ogni modo, sono appena iniziati e presumibilmente proseguiranno ancora per qualche mese. Mentre aspettiamo di conoscere la data di lancio di questa importante mod, vi lasciamo al nostro approfondimento sulla versione PS5 di Cyberpunk 2077 con la Patch 1.5.