Cyberpunk 2077 peggio di The Witcher 3: il numero di giocatori crolla su Steam

Cyberpunk 2077 è stato un successo incredibile in termini di vendite, ma il titolo CD Projekt non versa in buone condizioni a causa di numerosi problemi tecnici che hanno spinto alcuni giocatori a chiedere il rimborso, soprattutto su console oldgen. Questa situazione sta avendo delle conseguenze anche sul numero di utenti Steam, calato di molto.

Stando infatti ad alcuni dati diffusi in rete nelle ultime ore, a meno di un mese dal lancio è stato registrato già un calo di utenza pari al 79% solo su Steam. Trattandosi di un gioco piuttosto longevo, è molto probabile che buona parte dei giocatori che hanno deciso di interrompere la loro esperienza di gioco non abbiano ancora portato a termine l'avventura di V, magari in attesa che il team di sviluppo corra ai ripari con le prossime patch, promesse per i mesi di gennaio e febbraio. Si tratta di una situazione davvero bizzarra se consideriamo la quantità di copie vendute del gioco sulla piattaforma Valve e il record di utenti connessi al gioco nel corso dei giorni immediatamente successivi al lancio. Il calo di Cyberpunk 2077 su Steam evidenzia anche una situazione peggiore rispetto a quanto visto con The Witcher 3: Wild Hunt, il quale è riuscito a perdere il 79% dei giocatori solo dopo tre mesi dall'arrivo sul mercato (parliamo in questo caso di numeri molto più bassi, visto che la cifra di partenza era di circa 100.000 giocatori). Insomma, la situazione non è delle migliori e sarà interessante analizzare i numeri registrati dal gioco su Steam in prossimità del lancio dei grossi aggiornamenti promessi dagli sviluppatori, così da comprendere meglio l'andamento del prodotto.

