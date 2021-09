Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: le versioni next-gen rimangono fissate per il 2021

Nell'ultimo report sugli utili della società, CD Projekt RED ha confermato che le attese versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 Wild Hunt arriveranno entro la fine del 2021, nonostante le difficoltà riscontrante dallo studio.

Dopo il ritorno sul PS Store e a pochi giorni dall'uscita della patch 1.3 di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED sembra intenzionata a mantenere le promesse fatte ai giocatori. Nell'ultimo report rivolto agli azionisti lo studio polacco ha confermato che la "data target" per la versione next-gen di Cyberpunk 2077 rimane fissata a "fine 2021". Allo stesso modo anche l'aggiornamento di The Witcher 3 rimane previsto entro la fine dell'anno corrente.

La versione per Xbox Series X/S e PS5 del celebre kolossal sci-fi sfrutterà la potenza aggiuntiva delle nuove console e porterà in dote una serie di contenuti aggiuntivi. Anche le avventure di Geralt potranno essere giocate con una nuova veste grafica, in un'edizione che include tutti i DLC e i contenuti ispirati alla serie di Netflix.

Nel report CD Projekt RED ha poi annunciato la volontà di spostare gradualmente gli sviluppatori impegnati nel perfezionamento di Cyberpunk 2077 verso progetti inediti. Intanto i giocatori continuano a segnalare i particolari glitch che sembrano affliggere il gioco dopo l'ultima patch.