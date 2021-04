Cyberpunk 2077 e The Witcher: annunciati i nuovi spin-off a fumetti, presto in arrivo

Mentre gli sviluppatori di CD Projekt RED lavorano alle future espansioni di Cyberpunk 2077, l'universo distopico e futuristico del GDR si ampliano grazie ad una nuova produzione a fumetti.

La casa editrice Dark Horse ha infatti annunciato l'imminente arrivo sul mercato editoriale di Cyberpunk 2077: You Have My Word. La miniserie spin-off proporrà al pubblico una vicenda che vede protagonista la gang dei Valentinos, determinata a bloccare un progetto che ha raggiunto i lidi del consiglio di Night City. Il loro obiettivo, tuttavia, sembra essere molto più pericoloso del previsto. Con sceneggiatura firmata da Bartosz Sztybor e disegni e colori ad opera rispettivamente di Jesus Hervas e Giulia Brusco, il primo volume dell'opera a fumetti sarà disponibile a partire dal prossimo 28 aprile 2021. Il volume numero 2 sarà invece pubblicato in data 30 giugno 2021.

In attesa di Cyberpunk 2077: You Have My Word, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la recensione di Cyberpunk 2077: Trauma Team, edito in Italia da Panini Comics. Segnaliamo inoltre che lo sceneggiatore Bartosz Sztybor si è di recente impegnato anche in una miniserie dedicata a The Witcher. Intitolata The Witcher: Witch's Lament, la storia vedrà Geralt di Rivia perseguitato dall'immagine di una strega bruciata sul rogo. Edito da Dark Horse, il primo volume sarà pubblicato il 26 maggio 2021, mentre per il secondo si dovrà attendere il 30 giugno.