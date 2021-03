Cyberpunk 2077 e The Witcher: la nuova Roadmap 2021 tra patch next gen e DLC

Nel corso dell'ultimo, importante Strategy Update di CD Projekt con l'annuncio dell'acquisizione di Digital Scrapes, la compagnia polacca ha aggiornato la roadmap dei Cyberpunk 2077 e della serie di The Witcher che saranno disponibili da qui alla fine del 2021.

Gli alti rappresentanti dell'azienda videoludica europea hanno approfittato dell'occasione affermare la propria volontà di tenere fede agli impegni presi con gli appassionati e gli investitori della compagnia, a cominciare dall'impegno sul kolossal sci-fi Cyberpunk 2077.

In maniera non troppo dissimile da quanto preannunciato nei mesi scorsi, i vertici di CD Projekt spiegano che l'update next gen di Cyberpunk 2077 uscirà nel 2021 su PS5 e Xbox Series X/S, insieme ai numerosi DLC gratuiti e aggiornamenti correttivi promessi dal team di sviluppo. Nell'infografica della nuova Roadmap 2021 degli impegni di CD Projekt, però, si specifica come i contenuti aggiuntivi di CP2077 siano "di piccole dimensioni": per le espansioni maggiori, quindi, bisognerà pazientare almeno fino al 2022.

La Roadmap 2021 di CD Projekt cita poi le novità legate alla serie di The Witcher, come il lancio del gioco mobile The Witcher Monster Slayer, la pubblicazione della patch next gen di The Witcher 3 Wild Hunt e l'arrivo di ulteriori sorprese e aggiunte per GWENT The Witcher Card Game.