Cyberpunk 2077 e The Witcher: sconti su magliette, poster e gadget

Il negozio online ufficiale di CD Projekt RED ha dato il via ad una serie di sconti su alcuni articoli legati a The Witcher e Cyberpunk 2077, promozioni attive anche in Italia fino al 30 aprile. Ecco tutti gli articoli che è possibile acquistare a prezzo ridotto.

Tra i tanti prodotti in offerta troviamo portachiavi, puzzle, magliette, felpe, statuine ed action figure, poster, locandine, cover in legno per smartphone, tappetini per il mouse, tazze, skin per notebook, braccialetti, borse, targhe commemorative, calzini, cappellini e peluche con prezzi a partire da 5 euro e fino a 50 euro per gli articoli più ingombranti come i poster con cornice in metallo e le statue.

Si tratta di una buona occasione per fare incetta di merchandising a tema The Witcher e Cyberpunk 2077, la promozione andrà avanti fino al 30 aprile, dunque avete ancora qualche giorno di tempo per ricaricare la vostra carta e procedere con gli acquisti, nel caso siate interessati.

Nonostante l'emergenza Coronavirus lo store di CD Projekt RED resta pienamente operativo anche se le spedizioni dalla Polonia e verso l'Italia potrebbero impiegare più tempo del previsto per arrivare a destinazione.