Cyberpunk 2077 e tutti i titoli CD Projekt Red in un unico bundle su GOG

Siete in cerca di qualche promozione legata a Cyberpunk 2077 in versione PC? Allora potremmo avere l'offerta che fa al caso vostro, appena apparsa sulle pagine di Good Old Games.

È infatti possibile acquistare su GOG la Simply: RED - CD PROJEKT RED Collection, un bundle che vi permetterà di acquistare al prezzo di 87,77 euro i seguenti titoli:

Pre-order di Cyberpunk 2077

The Witcher Adventure Game

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Thronebreaker: The Witcher Tales

The Witcher 2: Assassins Of Kings - Enhanced Edition

The Witcher: Enhanced Edition

Insomma, se non vi siete mai avvicinati ad uno dei titoli targati CD Projekt RED, questo è il momento perfetto per farlo. Vi ricordiamo inoltre che con le prenotazioni di Cyberpunk 2077 incluse nel pacchetto otterrete anche uno sconto del 30% sul merchandise in vendita sullo store ufficiale della software house polacca (offerta valida fino al prossimo 17 giugno 2019).

Sapevate che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020? Pare inoltre che Cyberpunk 2077 sia interamente doppiato in italiano e, a dare la conferma, sono stati gli stessi sviluppatori sulle pagine social ufficiali.

Avete già visto i contenuti della limited di Cyberpunk 2077, andate già a ruba?