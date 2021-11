Cyberpunk 2077 torna in cima alla classifica dei più venduti su Steam, ecco i dettagli

A quasi un anno dal problematico lancio di Cyberpunk 2077, il kolossal sci-fi targato CD Projekt RED torna alla ribalta grazie agli sconti del Black Friday, conquistando i primi posti della classifica dei prodotti più venduti su Steam.

Negli ultimi giorni il celebre RPG del team polacco è stato infatti protagonista di una forte scontistica, arrivando a costare ben il 50% in meno del prezzo iniziale. Grazie a questa promozione Cyberpunk 2077 è tornato a scalare la classifica dei prodotti più venduti su Steam, stazionando al primo posto per un lungo periodo e piazzandosi, nel momento in cui scriviamo, sul secondo gradino del podio. Il ritrovato successo del kolossal fantascientifico che vede come protagonista Keanu Reeves è stato accompagnato anche da una serie di recensioni positive provenienti soprattutto dai nuovi giocatori, tanto che il Quest Director del gioco Pavel Sasko ha ringraziato pubblicamente i fan.

Negli ultimi giorni i vertici di CD Projekt RED hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni, confermando la piena fiducia nel progetto che potrebbe tornare a brillare nel lungo periodo. Il presidente Adam Kicinski ha poi confermato la volontà dello studio di sviluppare i nuovi capitoli di The Witcher e Cyberpunk 2077 nel 2022.