Cyberpunk 2077 torna in testa alle classifiche di Steam: Pawel Sasko ringrazia i fan

Edgerunners e la Patch 1.6 mettono le ali a Cyberpunk 2077. Il kolossal sci-fi di CD Projekt ha riguadagnato la vetta della classifica settimanale dei videogiochi più venduti su Steam.

Attingendo ai dati snocciolati dal database di SteamDB, il noto analista Benji-Sales ha sottolineato il grande "momento di forma" di CP2077: nella classifica dei dieci prodotti più venduti su Steam nel corso dell'ultima settimana, l'avventura sci-fi di CD Projekt è infatti riuscita a piazzarsi in prima posizione tra i videogiochi più acquistati dall'utenza del negozio digitale di Valve, subito dietro Steam Deck e davanti ai preordini delle edizioni standard e speciali di Call of Duty Modern Warfare 2.

Sfogliando la classifica è poi impossibile non notare in Top10 il quartetto di esperienze Sony rappresentato da God of War (sesto), Horizon Zero Dawn (ottavo), Days Gone (nono) e Marvel's Spider-Man Remastered (decimo in classifica).

Tornando a Cyberpunk 2077, il suo successo non è passato inosservato dalle parti di CD Projekt, come conferma Pawel Sasko. Il Quest Designer di CDPR si è rivolto direttamente agli appassionati dell'avventura ruolistica di V e Johnny Silverhand per manifestare tutta la propria soddisfazione per il ritrovato entusiasmo nei confronti di Cyberpunk 2077 da parte della community: "Chooms, grazie infinite per questa seconda possibilità!".

Nei giorni scorsi, gli sviluppatori polacchi hanno confermato che Cyberpunk 2077 avrà una sola espansione, per poi ribadire di essere già al lavoro sul futuro di questa proprietà intellettuale.