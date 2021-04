Cyberpunk 2077 torna in Top 10 nel Regno Unito, FIFA 21 al primo posto

Cyberpunk 2077 torna in Top 10 nel Regno Unito dopo essere praticamente scomparso dalle classifiche subito dopo il lancio avvenuto lo scorso mese di dicembre. Merito degli aggiornamenti pubblicati da CD Projekt ma anche di un taglio di prezzo applicato da molti rivenditori inglesi sulla versione fisica per PS4.

FIFA 21 agguanta il primo posto della classifica ai danni di Animal Crossing New Horizons che occupa ora la seconda posizione, seguito da Super Mario 3D World + Bowser's Fury di Nintendo. Da notare come GTA V guadagni una posizione occupando ora il sesto posto, trend positivo anche per Assassin's Creed Valhalla mentre Call of Duty Black Ops Cold War di Activision scende al decimo posto.

Top 10 UK

FIFA 21 Animal Crossing New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto V Monster Hunter Rise Assassin's Creed Valhalla Cyberpunk 2077 Call of Duty Black Ops Cold War

Il quinto posto è occupato da Minecraft Nintendo Switch Edition, al settimo posto troviamo invece Monster Hunter Rise per Nintendo Switch mentre come detto Cyberpunk 2077 torna in Top 10 in nona posizione grazie al price cut temporaneo messo in atto da varie catene e rivenditori indipendenti del Regno Unito nelle prime settimane di aprile.