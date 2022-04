Cyberpunk 2077 in vendita a prezzi irrisori: niente 'effetto wow' per la patch nextgen

A dispetto dell'eco mediatica edelle discussioni della community per l'attesissima patch nextgen di Cyberpunk 2077 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sul listino di diversi negozi e siti di ecommerce americani il chiacchierato GDR sci-fi di CD Projekt sta tornando in vendita a prezzi irrisori.

Come segnalato dal sempre attento Wario64 su Twitter, le maggiori catene commerciali e i negozi di elettronica statunitensi stanno invogliando i propri utenti ad acquistare Cyberpunk 2077 applicando forti sconti al prezzo di listino del kolossal fantascientifico degli autori della serie di The Witcher.

Su Best Buy, ad esempio, la Standard Edition di Cyberpunk 2077 per PS4 (con update gratuito alla versione PS5) viene proposta a 4,99 dollari, con uno sconto di 25 dollari al già ridotto prezzo di listino di 29,99 dollari. Sempre sul portale USA di Best Buy è possibile acquistare la guida strategica ufficiale di Cyberpunk 2077 a soli 7,99 dollari, anche qui con uno forte sconto applicato al prezzo originario di 24,99 dollari.

Dietro a queste iniziative promozionali, di solito, si cela la volontà dei negozi di liberare il proprio magazzino dalle copie di un gioco che non ha saputo mantenere le previsioni di vendita iniziali dei rispettivi sviluppatori e publisher. Già nell'ottobre del 2021, d'altronde, gli stessi vertici di CD Projekt riferirono di non aspettarsi un 'effetto wow' nelle vendite di Cyberpunk 2077 dopo l'avvenuta pubblicazione della patch nextgen come aggiornamento gratuito per chi possiede il titolo.