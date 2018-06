Durante un'intervista con Jason Schreier di Kotaku, il CEO di CD Projekt RED Marcin Iwinski ha confermato che Cyberpunk 2077 tornerà a mostrarsi alla GamesCom 2018 di Colonia. Apprendiamo inoltre che il gioco verrà sviluppato con una nuova versione del REDEngine chiamata REDengine 4.

"La demo che abbiamo mostrato all'E3 2018 era una build reale del gioco, e non una porzione di contenuto creata appositamente per lo show. È una considerazione che merita di essere precisata e che ci rende molto fieri dei risultati raggiunti." spiega il CEO, sottolineando che la demo di Cyberpunk 2077 presentata a porte chiuse all'E3 si basava una build reale del gioco.

Proseguendo nell'intervista, Iwinski ha anticipato che il nuovo GDR di CD Projekt RED tornerà a mostrarsi anche alla GameScom 2018 di Colonia: "Alla GameScom avremo un'altra occasione per mostrare il gioco. Non posso dirvi esattamente cosa presenteremo, ma non aspettatevi una demo completamente diversa da quella E3 2018. Forse faremo vedere qualcosa di nuovo, magari da una diversa angolatura."

Marcin Iwinski non ha specificato se la nuova demo di Cyberpunk 2077 verrà mostrata al pubblico, oppure se sarà presentata a porte chiuse soltanto ai giornalisti (ipotesi, quest'ultima, che sembra la più probabile). A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da CD Projekt RED.