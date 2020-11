Cyberpunk 2077: trafugata una copia per PS4, il video gameplay circola in rete

Manca ancora qualche settimana al lancio di Cyberpunk 2077, ma sembra che CD Projekt RED abbia già avviato la distribuzione delle copie del gioco. Dopotutto, è entrato in fase Gold già dal un bel po' di tempo, ancor prima dell'ultimo rinvio che ha spostato l'uscita dal 19 novembre al 10 dicembre.

Alcuni rivenditori già l'hanno ricevuto e, come spesso accade in questi casi, c'è già chi è riuscito a mettere le sue mani su una copia. Come potete vedere in calce a questa notizia, in rete si sta diffondendo una fotografia di una copia di Cyberpunk 2077 in versione PlayStation 4, che sarebbe stata trafugata illegalmente da uno dei magazzini di Amazon.

Non c'è voluto molto prima che in rete apparisse pure il primo video gameplay: nello specifico, tra le pagine di ResetEra sta circolando un filmato registrato su PlayStation 4 Pro, che in circa 20 minuti mostra le fasi iniziali dell'avventura, a partire dalla creazione del personaggio: nonostante sia stato cancellato a più riprese per violazione di copyright, il video continua a riapparire su differenti servizi di streaming video. Ricordiamo che prima di oggi la versione PlayStation 4 di Cyberpunk 2077 non si era mai fatta vedere: CD Projekt RED lo ha sempre mostrato in azione su PC, ad eccezione del gameplay di Cberpunk 2077 su Xbox Series X e One X di pochi giorni fa.

A questo punto non possiamo far altro che invitarvi a prestare la massima attenzione. Dal momento che alcune copie sono già in giro, da qui al 10 dicembre potrebbero apparire in rete altri filmati potenzialmente ricchi di spoiler.