Cyberpunk 2077: il trailer E3 2018 contiene un messaggio segreto di CD Projekt RED

Il trailer di Cyberpunk 2077, mostrato nel corso della conferenza Microsoft E3 2018, include a quanto pare alcuni segreti. Uno di questi è una 'lettera' che il team di sviluppo ha riservato ai fan dell'RPG attualmente in sviluppo presso i creatori di The Witcher.

Ecco, di seguito, il messaggio di CD Projekt RED incluso nel trailer di Cyberpunk 2077:

"Sono passati più di 2077 giorni da quando abbiamo annunciato il nostro piano per lo sviluppo del Cyberpunk 2077. Abbiamo rilasciato un trailer CGI, rilasciato alcune interviste e ... siamo diventati silenziosi. Procedura normale per questo genere di cose - annunci un gioco e poi stai zitto, poi ti rimbocco le maniche e vai al lavoro. Volevamo realizzare The Witcher 3 ed entrambe le espansioni per prime, ed è per questo che il periodo di silenzio è stato più lungo di quanto avevamo pianificato.

Non appena abbiamo concluso il lavoro su Blood and Wine, siamo stati in grado di andare avanti a tutta velocità con la pre-produzione di CP2077, ma abbiamo scelto di rimanere in silenzio. A un certo punto, abbiamo preso la decisione di riprendere a parlare del gioco solo quando abbiamo avuto tra le mani qualcosa da mostrare, qualcosa di significativo e sostanziale, perché ci rendiamo conto che state aspettando pazientemente da molto tempo, e non vorremmo che la fiducia riposta in noi venisse tradita. Al contrario, ci ha dato molta motivazione in più, l'hype è reale, quindi anche il sudore e le lacrime devono essere reali :).

Ma andiamo al punto, oggi è il giorno: se leggete questo messaggio, significa che avete visto il trailer e la nostra visione di Cyberpunk, una versione alternativa del futuro in cui l'America è a pezzi. Cyberpunk 2077 è un vero e proprio gioco di avventura per giocatore singolo, in cui si potrà creare il proprio personaggio e... beh, imparerete il resto da ciò che mostreremo al nostro stand all'E3.

Prima di concludere, probabilmente avrete qualche domanda.

1. Quando? Quando vi abbiamo detto che avremmo rilasciato il gioco solo quando sarà pronto, è esattamente ciò che intendevamo. Siamo decisamente molto, molto più vicini a una data di uscita rispetto ad allora :), ma non è ancora il momento per confermare certe cose, quindi è necessario avere ancora un po' di pazienza. La qualità è l'unica cosa che ci guida - è la bellezza di essere uno studio indipendente e il tuo editore al tempo stesso.

2. Quanto è grande? Davvero grande, ma... ad essere onesti, non abbiamo indizi a tal proposito e promettiamo che sveleremo dettagli prima di iniziare a parlare di qualsiasi pre-ordine o di ulteriori domande.

3. DLC o Espansioni gratuite? Aspettatevi niente di meno rispetto a quello che avete avuto con The Witcher 3.

4. Microtransazioni? In un gioco di ruolo a giocatore singolo? Siete matti?

Ancora una volta, grazie per la vostra pazienza.

CD Projekt Red Team."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni da parte del team di Cyberpunk 2077?