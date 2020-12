Cyberpunk 2077: trapela online la lista dei Trofei e Obiettivi, attenzione agli spoiler

L'uscita di Cyberpunk 2077 si fa sempre più imminente e, a quanto sembra, sono già in molti ad aver ricevuto il gioco in anticipo. Non c'è da sorprendersi, quindi, se in rete è già trapelata la lista completa dei Trofei e degli Obiettivi Sbloccabili del kolossal GDR sci-fi di CD Projekt.

Come sottolinea la redazione di GameReactor.eu, l'ultima lista degli Achievements di Cyberpunk 2077 trapelata online è la medesima emersa nel database di GOG.com dopo il recente aggiornamento della piattaforma digitale gestita dalla stessa CD Projekt, a ulteriore riprova della sua veridicità.

Senza entrare nel merito delle informazioni snocciolate da questa lista per non mostrare il fianco a fastidiosi spoiler, ci limitiamo a sottolineare la presenza di numerosi Trofei e Obiettivi Sbloccabili legati alle immancabili attività "per completisti" che contraddistinguono tutti i moderni videogiochi a mondo aperto. Dalla caccia ai collezionabili agli elementi da sbloccare progredendo nell'avventura, non serve davvero scorrere la lista dei trofei per farsi un'idea delle attività da svolgere per raggiungere il fatidico Platino o i 1000G.

Il reveal completo degli obiettivi di CP2077, però, offre anche delle anticipazioni sulla storia e sugli eventi che andranno dipanandosi nel corso dell'epopea per le strade di Night City da vivere nei panni di V, di conseguenza consigliamo a chi si appresta a immergersi nelle atmosfere del gioco di non rovinarsi la sorpresa. Per tutti gli altri, e per puro dovere di cronaca, in calce alla notizia trovate il link con la lista completa degli obiettivi del GDR sci-fi di CD Projekt.

Nell'attesa che si faccia il 10 dicembre per assistere al lancio del kolossal open world degli autori di The Witcher, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077 a firma di Alessandro Bruni.