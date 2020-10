Cyberpunk 2077: trapelano la mappa e le cartoline dell'edizione speciale

Manca poco più di un mese al debutto di Cyberpunk 2077 ma nel frattempo emergono in rete due contenuti delle edizioni speciali del gioco, ovvero la mappa cartacea e un set di cartoline illustrate.

Potete vedere il materiale in questione nel link alla fonte qui sotto, attenzione perchè non mancano piccoli spoiler, ad esempio è possibile vedere l'intera estensione della mappa di Night City con alcune zone non ancora note. Sulla mappa vengono segnalati tutti i singoli distretti oltre ai collegamenti legati ai trasporti, mentre le cartoline ritraggono alcuni dei luoghi simbolo della città.

Ricordiamo che Keanu Reeves è apparso nel nuovo spot TV di Cyberpunk 2077 trasmesso durante la prima partita delle finali NBA tra Los Angeles Lakers e Miami Heat, la campagna di comunicazione è ormai nel vivo e tutto sembra pronto per il lancio di questo nuovo progetto targato CD Projekt.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e in seguito su Google Stadia, dallo stesso giorno il gioco sarà compatibile con Xbox Series X/S e PlayStation 5, tuttavia l'aggiornamento next-gen arriverà solamente nel corso del 2021, una data precisa non è stata comunicata.