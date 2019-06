Cyberpunk 2077: trapelano online i contenuti della Standard Edition, uscirà nel 2020?

Un utente della community del forum videoludico di ResetEra ha pubblicato quella che, a suo giudizio, rappresenterebbe l'immagine promozionale che illustra i contenuti della Standard Edition di Cyberpunk 2077 nella sua triplice versione per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nell'immagine, che a detta dell'autore di questo leak proverrebbe dalla versione in lingua polacca dell'Xbox Game Store di Microsoft, possiamo intravedere la cover del gioco, la mappa di Night City, una cartolina che ritrae la costa della gigalopoli futuristica, degli adesivi, un codice per scaricare la colonna sonora e un piccolo artbook con le illustrazioni e i bozzetti utilizzati per dare forma al distopico microcosmo in cui ci muoveremo nei panni di V. Stando a chi ha pubblicato questa immagine, l'edizione ritratta sarebbe quella Standard.

Nonostante l'insolita ricchezza di questa edizione, i fan dei videogiochi di CD Projekt ricorderanno di certo la bontà dell'offerta confezionata nel maggio del 2015 dagli autori polacchi con la Day One Standard Edition di The Witcher 3: Wild Hunt, anch'essa comprensiva della mappa, della colonna sonora e degli adesivi con il logo del lupo.

In calce all'articolo trovate l'immagine trapelata sul forum di ResetEra in una versione che abbiamo cercato di rendere più nitida e leggibile dopo averla "ripulita" sottoponendola a un moderno programma di fotoritocco basato su di una rete neurale. Nel caso questo leak risultasse veritiero, fateci sapere con un commento cosa ne pensate dei contenuti di questa edizione di Cyberpunk 2077, a cominciare dalla copertina del gioco con il netrunner V su sfondo giallo.