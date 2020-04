Cyberpunk 2077, trapelato in rete un video leak del gioco CD Projekt RED!

In seguito all'ultimo rinvio, come noto, Cyberpunk 2077 resta atteso per il mese di settembre 2020, con il team di sviluppo attualmente impegnato in un'opera di rifinitura dell'epopea ruolistica.

Ora, ad infiammare la curiosità dell'intera community di videogiocatori in fervente attesa della nuova produzione firmata dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt contribuisce uno strano avvistamento. Portato all'attenzione del pubblico dal noto insider videoludico attivo su Twitter come Tidux, la rete ha infatti accolto tra le sue misteriose e infinite maglie quello che sembra essere a tutti gli effetti un video leak di Cyberpunk 2077.

Come potete verificare dal cinguettio, disponibile direttamente in calce a questa news, il breve filmato immortala la presunta schermata iniziale di Cyberpuk 2077. Segue inoltre la possibilità di dare un breve e fugace sguardo alle opzioni di gioco che possono essere selezionate all'interno del titolo CD Projekt RED. Corredato da audio, infine, il video leak offre anche un primo assaggio di quelle che potrebbero essere le sonorità che la software house polacca ha selezionato per la propria avventura dalle tinte Cyberpunk.



In attesa di eventuali ulteriori informazioni sulle origini del video, ricordiamo che CD Projekt ha recentemente condiviso ulteriori dettagli sulla fazione dei 6th Street. Sulle pagine di Everyeye abbiamo inoltre provveduto a pubblicare un video riassuntivo di tutte le ultime novità su Cyyberpunk 2077.