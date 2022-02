Cyberpunk 2077: il trasferimento trofei da PS4 a PS5 arriverà in futuro?

Come noto, i trofei di Cyberpunk 2077 non possono essere trasferiti da PS4 a PS5, al momento non esiste una soluzione a questo problema ma CD Projekt RED ha assicurato che prenderà a cuore la questione cercando di capire se sia possibile risolvere la problematica in oggetto.

A dichiararlo è il community manager Marcin Momot che in un post sul forum ufficiale della compagnia ringrazia tutti per il supporto e sottolinea una serie di problematiche emerse dopo il lancio della patch 1.5 di Cyberpunk 2077 a inizio settimana. Il team sta lavorando per risolvere problemi di crash su PC ed all'impossibilità di aggiornare Cyberpunk 2077 all'edizione next-gen, bug che ha colpito in particolar modo la versione PS4 in queste ultime ore.

Per il futuro invece lo studio proverà a trovare una soluzione per aumentare il framerate di Cyberpunk 2077 su Xbox Series S (bloccato a 30 fps) e per permettere di trasferire i trofei da PS4 a PS5, cosa attualmente impossibile poiché l'aggiornamento viene riconosciuto dalla piattaforma Sony come un gioco del tutto nuovo e diverso dal precedente.

Momot è stato molto chiaro in merito ribadendo come il team proverà a lavorare su questi due aspetti senza però poter garantire nulla e sopratutto sui trofei non è sicuro che sia possibile introdurre questa funzione in maniera retroattiva per i trofei già sbloccati.