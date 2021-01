Cyberpunk 2077: nessuna tregua per CD Projekt RED, in arrivo la terza class action

Le vicende giudiziarie legate a Cyberpunk 2077 sembrano essere solo all'inizio. CD projekt RED si infatti vista recapitare la terza class action da parte dell'ennesimo studio legale americano, sulla falsa riga delle precedenti.

Lo studio legale californiano Bragar Eagel & Squire ha recentemente annunciato di aver intentato una class action contro CD Projekt SA per la controversia Cyberpunk 2077. La causa è stata depositata appena pochi giorni dopo l'inizio delle investigazioni sulle possibili frodi sui titoli della società e mostra una discreta fiducia sul caso. Lo sviluppatore polacco e insomma alle prese con tre class action da parte di studi legali con sede negli Stati Uniti: Rosen Law, Schall Law e Bragar Eagel & Squire.

Sostanzialmente questa ultima causa segue la scia delle precedenti, stando al comunicato ufficiale: "La denuncia presentata il 24 dicembre 2020 afferma che gli imputati hanno fatto dichiarazioni false e/o fuorvianti e/o non hanno rivelato che: 1) Cyberpunk 2077 era praticamente ingiocabile sui sistemi Xbox e PlayStation current-gen a causa degli enormi bug; 2) di conseguenza Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e Sony, Microsoft e CD Projekt RED sono state costrette ad offrire il rimborso completo; 3) di conseguenza CD Projekt RED ha subito un danno alla reputazione al patrimonio; 4) di conseguenza le chiarazioni degli imputati sulle attività, operazioni e prospettive erano materialmente false e fuorvianti e/o mancavano di una base ragionevole in tutti i momenti rilevanti. Quando i veri dettagli sono arrivati sul mercato, la causa sostiene che gli investitori hanno subito dei danni".

Insomma, un periodo non certo positivo per CD Projekt RED che oltre a dover risolvere i problemi tecnici del gioco si trova costretta a difendersi nei tribunali. Intanto però Cyberpunk 2077 è il gioco più venduto su Steam per la settima settimana consecutiva.