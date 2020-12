Cyberpunk 2077 e i troppi 'oggetti birichini' di Night City: ne parla CD Projekt

Dei tanti problemi di Cyberpunk 2077 che stanno minando il lancio del kolossal sci-fi di CD Projekt, c'è un elemento che non può essere di certo sfuggito ai giocatori del GDR a mondo aperto ed è quello, inutile nasconderlo, del gran numero di sex toys che è possibile rintracciare per le strade di Night City.

Del problema legato all'elevata frequenza con cui è possibile rintracciare questo genere di "giocattoli per adulti" tra gli oggetti recuperabili nella mappa di Night City ne sono al corrente anche gli stessi sviluppatori di CD Projekt RED, come spiegato ai giornalisti di Kotaku da Philipp Weber.

Il Senior Quest Designer di CP2077 affronta questa scottante (o per meglio dire... vibrante!) questione partendo dalla constatazione che "il nostro intento era quello di creare una Night City che fosse piuttosto aperta dal punto di vista della cultura sessuale. Se per gli standard odierni questo genere di cose possono essere considerate come stravaganti o come veri e propri tabù, nella nostra rappresentazione distopica del 2077 tali argomenti vengono considerati come normali".

In risposta alle critiche avanzate da chi, giustamente o meno, ritiene che il numero di giocattoli sessuali presenti nella mappa di Night City sia eccessivo, Weber spiega che "l'elevata quantità di dildo nel mondo di Night City è dovuta anche al fatto che vengono generati in maniera casuale come oggetti della mappa. Nella fase di pre-lancio che ha coinvolto i recensori stavamo ancora modificando quelle impostazioni. Stiamo ancora regolando quel parametro (tramite le patch, ndr), vogliamo che questo genere di oggetti non appaia fuori luogo o fuori contesto, e di certo non vogliamo che distraggano l'attenzione degli utenti più di quanto non avremmo voluto in fase di sviluppo. Il recente hotfix, comunque, ha già ridotto la densità di dildo presenti nella mappa, in una certa misura".

A giudicare dalle parole di Weber, quindi, un intervento ulteriore sugli "oggetti più birichini" di Night City dovrebbe avvenire già a partire dalla patch 1.05 di Cyberpunk 2077, prevista entro i prossimi giorni su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.