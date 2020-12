Cyberpunk 2077: un trucco permette di migliorare le performance su PC

I dataminer sono al lavoro per analizzare il codice sorgente di Cyberpunk 2077 per PC ed hanno appena scoperto un piccolo trucco che potrebbe migliorare le performance del gioco. Come? Modificando alcuni parametri per le versioni Steam e GOG.

Secondo quanto riportato, il gioco non riesce a individuare chiaramente il quantitativo di RAM installato su alcuni PC e per questo sfrutterebbe solo una piccola parte della memoria a disposizione ma questo fix permette di aumentare il framerate fino al 50%. Il file da modificare è memory_pool_budgets.csv, potete trovarlo seguendo questi percorsi:

Steam/steamapps/common/Cyberpunk2077/engineconfig/

GOG/common/Cyberpunk2077/engineconfig/

Una volta individuato il file vi basterà editare i parametri PoolCPU e PoolGPU modificando la quantità di RAM e VRAM con quella effettivamente presente nel vostro sistema. In questo modo Cyberpunk 2077 capirà effettivamente quanta memoria abbiamo a disposizione e le performance miglioreranno di conseguenza. Ovviamente non verranno risolti bug o problemi tecnici, semplicemente il gioco girerà in maniera più fluida.

CD Projekt RED potrebbe apportare questa miglioria in via ufficiale con una delle prossime patch, dunque se non siete esperti e non sapete cosa state facendo vi consigliamo di non modificare i parametri in questione. In caso contrario, fateci sapere la vostra esperienza nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.