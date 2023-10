Cyberpunk 2077 Ultimate Edition esiste davvero? CD Projekt non nega, anzi

Nelle scorse ore Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è comparso nel database del PEGI, tuttavia CD Projekt RED non ha ancora annunciato nulla in merito. La compagnia polacca però non ha smentito l'esistenza di una possibile edizione completa del gioco.

Il CCO (Chief Commercial Officer) della compagnia ha risposto alle domande degli azionisti riguardo una nuova edizione di Cyberpunk 2077 utilizzando queste parole "in termini di nuove edizioni o versioni speciali per collezionisti non abbiamo ancora un nome commerciale da usare, ma quando sarà il momento vi faremo senz'altro sapere i nostri piani."

Nulla di ufficiale dunque ma sicuramente da parte dell'azienda sembra esserci un certo interesse nel lanciare una sorta di Complete Edition di Cyberpunk 2077 che includa il gioco completo, l'aggiornamento 2.0 e l'espansione Phantom Liberty, in maniera simile a quanto accaduto in passato con The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, pacchetto che include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 25 milioni di copie mentre Phantom Liberty ha già piazzato tre milioni di unità dal 26 settembre scorso, sicuramente un risultato interessante. Ed è stato appena annunciato un progetto live action ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077.