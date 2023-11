Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: GameStop potrebbe aver svelato la data d'uscita

Alla specifica domanda sull'esistenza di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, CD Projekt RED non aveva propriamente negato e, pur non confermando ufficialmente, il CCO della compagnia aveva lasciato intendere che qualcosa poteva essere nell'aria. Un leak avrebbe ora pizzicato la data di uscita di questa versione speciale tra i sistemi interni di Gamestop.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è comparso nel database del PEGI a inizio ottobre 2023 e potrebbe essere una sorta di versione completa di Cyberpunk 2077, corredata di gioco base, aggiornamento 2.0 ed espansione Phantom Liberty. Si tratterebbe quindi di un pacchetto completo, pensato soprattutto per coloro che non si sono ancora approcciati a quest'avventura.

Secondo quanto riportato dal leak, la Ultimate Edition potrebbe uscire il 5 dicembre 2023 su PlayStation 5 e Xbox Series X al prezzo di 59,99 dollari. Non è menzionata la versione PC, probabilmente perché potrebbe essere distribuita unicamente in via digitale. Sono invece da escludere versioni old-gen.

Pur non trattandosi di una conferma ufficiale di alcun tipo, la presenza del leak sembra quasi scacciare ogni dubbio sull'esistenza di una Ultimate Edition di Cyberpunk 2077, aggiungendosi alle numerose briciole di pane seminate fino a oggi.

Ad ogni modo, per adesso non c'è stata alcuna dichiarazione da parte dei rivenditori, né degli sviluppatori del gioco. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.