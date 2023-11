Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è realtà: la data di lancio è molto vicina

Era già stato anticipato dai leak che circolavano in rete nelle ultime ore, ma ecco che CD Projekt RED annuncia ufficialmente Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, la versione più completa dell'action-GDR Sci-Fi ambientato a Night City.

Come viene specificato dalla descrizione fornita da CD Projekt, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition racconta la storia completa di un mercenario di nome V, combinando Cyberpunk 2077 e la sua espansione spy-thriller Phantom Liberty, nonché l'aggiornamento 2.0, e sarà disponibile digitalmente e fisicamente nei paesi selezionati a partire dal 5 dicembre per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition combina ogni storia dell'avventura Sci-Fi in un pacchetto definitivo, con i talenti di Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand e Idris Elba nei panni di Solomon Reed. Il gioco sarà disponibile per l’acquisto in formato digitale e in formato fisico, segnando la prima edizione fisica di Cyberpunk 2077 pensata per le console di nuova generazione.

Come già anticipato, la Ultimate Edition contiene anche l'aggiornamento gratuito 2.0, che ha perfezionato molti dei sistemi di gioco, introducendo alberi delle abilità dinamici, combattimenti a bordo di veicoli ad alto numero di ottani e un'intelligenza artificiale migliorata legata a nemici e polizia, oltre ad aggiungere nuove armi, veicoli e vestiti. Questa edizione porta in dote anche una serie di extra digitali distribuiti in precedenza come parte del programma "My Rewards", disponibile per tutti coloro che si registrano.